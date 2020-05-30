Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.

Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей

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