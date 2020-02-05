Как следует из видеозаписи, Трамп, судя по всему, не заметил происходившего за его спиной. Позже на вопрос о том, зачем она порвала текст выступления, Пелоси ответила, что это "это было еще вежливо, учитывая имеющиеся альтернативы", потому что это была "такая грязная речь".

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