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ИнтерфаксСпикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной
Как следует из видеозаписи, Трамп, судя по всему, не заметил происходившего за его спиной. Позже на вопрос о том, зачем она порвала текст выступления, Пелоси ответила, что это "это было еще вежливо, учитывая имеющиеся альтернативы", потому что это была "такая грязная речь".
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