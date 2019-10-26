Политика

RT на русскомRT на русскомСпикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
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Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ

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