Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».

Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Происшествия В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Общество Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Политика Антонов высказался о продлении договора СНВ-3 Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».

Политика Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.

Гаджеты Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Происшествия На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.

Политика Глава МВД Германии опасается повторения миграционного кризиса Четыре года назад в ФРГ был пиковый момент миграционного кризиса: в страну прибыли 890 000 беженцев.

Волейбол Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Политика Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.

Армия и оружие 80 лет назад завершилась польская кампания вермахта 80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.

Общество Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге Художник Покрас-Лампас восстановил испорченный супрематический арт-объект на Площади первой пятилетки, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля Stenograffia.

Футбол Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».