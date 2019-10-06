Политика
РБКСпикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».
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Спикер Рады заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет написан с общественностью
Экономика сегодня16:15
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Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Происшествия
В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима
В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.
Инфо24 04 октября в 11:02
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM 19:01
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Футбол
«Краснодар» хочет вернуть Комличенко
Нева Спорт 13:19
Политика
Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.
REGNUM 18:38
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне
Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.
Актуальные Новости вчера в 23:08
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Политика
Глава МВД Германии опасается повторения миграционного кризиса
Четыре года назад в ФРГ был пиковый момент миграционного кризиса: в страну прибыли 890 000 беженцев.
Аргументы и Факты 06:32
Волейбол
Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира
Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor 02:39
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вывезла все вещи из своей студии
Артистка даже перестала появляться школе-студии, которую открыла для одаренных детей.
StarHit.ru 12:00
Политика
Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов
Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor вчера в 05:49
Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Чемпионат вчера в 16:00
Армия и оружие
80 лет назад завершилась польская кампания вермахта
80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.
Газета.Ru 11:30
Общество
Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге
Художник Покрас-Лампас восстановил испорченный супрематический арт-объект на Площади первой пятилетки, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля Stenograffia.
Вечерние Ведомости 03:18
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском 17:41
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08