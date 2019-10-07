Политика

Газета.RuГазета.RuСпикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.
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