Политика
Газета.RuСпикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.
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Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
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Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Сам же коленчатый вал расположен непосредственно в блоке цилиндров, и получая момент вращения осуществляет его передачу посредством шестерней или ремня ГРМ на распредвал.
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Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин
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