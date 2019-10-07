Спикер рады отметил, что она не будет перейдена. Разумков также сообщил, что ко второй "красной линии" относится компонент безопасности, который заключается в контроле на границе России и Украины.

Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Происшествия Медведь загрыз женщину в Забайкалье Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Гаджеты Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.

Экономика Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.

Экономика Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Здоровье Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».

Баскетбол Блатт покинул пост главного тренера «Олимпиакоса» Дэвид Блатт сообщил о своем уходе из «Олимпиакоса». Стороны прекратили действие контракта по обоюдному согласию.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.

Общество Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Политика ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.

Общество Диетолог назвала самый полезный хлеб Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.

Экономика Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.

Авто Уникальная модификация «Буханки» показана в Сети Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Музыка На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.