Политика
REGNUMСпикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. О «красных линиях» спикер рассказал в эфире телеканала «Украина».
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Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 21:43
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Политика
МИД России возмущен допросом российского депутата в США
МИД РФ считает допрос российского депутата Инги Юмашевой спецслужбами США очередной акцией против России.
Невские Новости вчера в 08:45
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Гаджеты
16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte
Как сообщается в документе, 16-ядерный Socket AM4-процессор может быть разогнан до частоты 4,3 ГГц по всем ядрам, что выглядит довольно неплохо на фоне того, как разгоняются прочие представители серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 02:03
Армия и оружие
Калининградская область приняла учения расчетов ПВО Балтийского флота
Тактическое учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника прошло на одном из полигонов Калининградской области.
iReactor вчера в 09:08
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов
Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor 05 октября в 05:49
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Хоккей
Бобровский совершил невероятный сейв после броска Кучерова
Чемпионат вчера в 01:11
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Порошенко оскандалился на украинском шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Экс-президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера».
iReactor 05 октября в 22:47
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Происшествия
На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти
Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне
Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.
Актуальные Новости 05 октября в 23:08
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Происшествия
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости вчера в 02:20