Политика
REGNUMСпикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. О «красных линиях» спикер рассказал в эфире телеканала «Украина».
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Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 21:43
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Футбол
Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной
Спорт-Экспресс 00:00
Теннис
Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев сохраняет четвёртую позицию в рейтинге. Его соотечественник Карен Хачанов находится на девятой строчке.
RT на русском 02:28
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском 05 октября в 17:50
Общество
Российским «террористам» пересчитают зарплату
Граждане России, которые попали в «список террористов и экстремистов», станут получать не фиксированные 10 тысяч рублей в месяц из полученной зарплаты, а сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму.
URA.Ru вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Здоровье
Онкоцентр Блохина продолжит работать в штатном режиме
Пятеро специалистов из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств. Никто из пациентов при этом без помощи не останется.
iReactor 04 октября в 03:21
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
News.ru вчера в 10:53
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
Матч ТВ вчера в 11:01
Экономика
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.
SpeedMe 04 октября в 05:40
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Наука
Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье
Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
OAnews 05 октября в 04:00
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 05 октября в 16:47
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 04 октября в 10:59
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Политика
Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс
Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
ТАСС вчера в 19:43
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Общество
Ветер, ливни с грозами и град обрушатся на Волгоград и область
В регионе пришли настоящая осень. Сегодня, 7 октября, в Волгоградской области ожидаются сильные дожди, местами с грозами и градом.
Волгоградская правда 02:44
Происшествия
Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза
В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23