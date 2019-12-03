Политика
РИА НовостиСпикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
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Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить: если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты.
— Дмитрий Разумков, украинский политикИзвестия вчера в 20:57
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