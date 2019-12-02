Политика

Газета.RuГазета.RuСпикер Рады заявил о существовании на Украине только одного народа

"В стране нет ни малых, ни средних, ни больших народов - на Украине есть многонациональный украинский народ", - заявил Разумков. Он подчеркнул, что украинцы могут говорить на разных языках, оставаясь при этом одним народом.
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