Политика

ТАССТАСССпикер Сената Боливии подала в отставку

Спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра, которая по конституции является третьим официальным лицом в стране после президента и вице-президента, подала в отставку. "Я объявляю о своей отставке в качестве председателя Сената", - приводит ее слова газета El Deber.
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