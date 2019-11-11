Политика
ТАСССпикер Сената Боливии подала в отставку
Спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра, которая по конституции является третьим официальным лицом в стране после президента и вице-президента, подала в отставку. "Я объявляю о своей отставке в качестве председателя Сената", - приводит ее слова газета El Deber.
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что в результате пожара в жилом доме погибли пять человек.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
SM News 02:51
Здоровье
Онищенко объяснил, почему Россия попала в рейтинг самых пьющих стран
Онищенко объяснил, почему Россия попала в рейтинг самых пьющих стран.
ФАН 02:47
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Спорт
Кодзима заявил, что американские геймеры не смогли понять Death Stranding
Хидео Кодзима оскорбил геймеров из США: он заявил, что американцы любят концептуально простые игры, вроде шутеров от первого лица, и не обладают высоким художественным восприятием - и потому Death Stranding оказалась слишком сложной для их понимания.
Gmbox.ru 01:40
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о расставании с Плющенко
Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Экономика
Центробанк может упростить продажу санированных активов
Центробанк может упростить продажу санируемых им финансовых институтов – банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости 02:51
Общество
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия вчера в 14:53
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК вчера в 16:00
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
РИА Новости 03:29
Футбол
Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»
РИА Новости 03:16
Политика
Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Космос
Фото дня: конкурент Млечного Пути
3DNews 03:42
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Новые автомобили 00:57
Общество
Мэрия Екатеринбурга отозвала из гордумы проект нового налога
Депутаты в ответ на настойчивость чиновников пригрозили срывом бюджетного процесса Администрация Екатеринбурга передумала вносить на рассмотрение депутатов третий вариант новых ставок налога на имущество физлиц.
Правда УрФО 01:59
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
РБК вчера в 07:51
Политика
Асад: США ведут войну на выживание
Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Депутат бундестага признал Крым российским
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55