Общество
РидусСпикер Тобольской гордумы поздравил горожан «с началом войны»
Вспоминая жителей города, павших на фронтах Великой Отечественной войны, спикер гордумы Андрей Ходосевич позволил себе не совсем уместную лексику. Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех, - сказал Ходосевич.
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Спикер гордумы Тобольска поздравил людей «с праздником» начала Великой Отечественной войны
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