Вспоминая жителей города, павших на фронтах Великой Отечественной войны, спикер гордумы Андрей Ходосевич позволил себе не совсем уместную лексику. Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех, - сказал Ходосевич.

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Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 45