Общество
РидусСпикер Тобольской гордумы поздравил горожан «с началом войны»
Вспоминая жителей города, павших на фронтах Великой Отечественной войны, спикер гордумы Андрей Ходосевич позволил себе не совсем уместную лексику. Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех, - сказал Ходосевич.
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Спикер гордумы Тобольска поздравил людей «с праздником» начала Великой Отечественной войны
Новый Деньвчера в 18:56
В День памяти и скорби тобольский председатель гордумы поздравил всех с началом войны
Новости Тюмени 72.ruвчера в 13:05
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Космос
Китай запустил последний спутник навигационной системы Beidou
Последний 55-й спутник навигационной системы Beidou запустил Китай после недельной отсрочки 23 июня, сообщило центральное китайское телевидение.
ИА Красная Весна вчера в 03:29
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Происшествия
Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
Политика
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
Суд в США постановил закрыть дело экс-советника Трампа Майкла Флинна
Апелляционный суд в Вашингтоне постановил прекратить дело экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, передает CNBC.
Газета.Ru 10:53
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 22 июня в 01:27
Киберспорт
Project CARS 3 выходит 28 августа
Издательство Bandai Namco и студия Slightly Mad назвали точную дату релиза гоночного симулятора Project CARS 3. Игра выйдет 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Игромания.ру 10:51
Хоккей
«Авангард» заменил часть менеджмента
Профессиональный хоккейный клуб "Авангард" заявил, что их менеджмент подлежал изменениям.
CT news вчера в 20:51
Финансы
ЦБ повысил курс евро на 25 июня до 77,76 рубля
Банк России установил на 25 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 68,8376 рубля, значение стабильно по сравнению с предыдущим показателем.
ТАСС 06:36
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Футбол
Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА
РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
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Технологии
Olympus расстается с производством фотоаппаратов
Коммерсантъ 10:50
Авто
Показали изображения нового минивэна Kia Carnival
Дизайнеры портала «Колёса.ру» разработали рендерные изображения нового Kia Carnival на основе официального эскиза модели и шпионских фотографий.
32CARS.ru вчера в 08:46
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41