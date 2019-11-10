Политика
РБКСпикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».
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Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ
Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.
RT на русском 10:52
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей объяснили деменцией
«Повышенный аппетит может быть связан с деменцией, при которой отсутствует чувство насыщения, проблемами с памятью (человек забывает, что и сколько ел) и сахарным диабетом», - приводит слова специалиста газета «Аргументы и факты».
MedikForum.ru 10:45
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Хоккей
В матче юниорских сборных России и Беларуси произошла массовая драка
В заключительном матче турнира сборная Беларуси U17 проиграла сборной России U16 со счётом 0:6. В ходе матча на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.
Чемпионат 11:13
Культура
Рязанка попала в команду Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ
Рязанка Мария Селиверстова стала участницей команды Егора Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с ее участием показали 10 ноября.
Московский Комсомолец 08:30
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 07 ноября в 14:27
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
РИА Новости 09:24
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых болезнях
Хотя свекла и считается очень полезным овощем, при некоторых болезнях от ее употребления лучше отказаться.
MedikForum.ru 10:52
Космос
Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.
Портал Поиск 11:04
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Гаджеты
Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress
Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.
Ридус 11:54
Политика
Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 12:00
Наука
Найдена связь между верой в дьявола и развитием эпидемий
Ученые обнаружили связь между верой в демонов и риском заразиться инфекцией.
Новости Рязани 08 ноября в 13:20
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Происшествия
В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки
Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 05:02
Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за неудачное фото
Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали исполнительницу за неудачное фото.
Актуальные Новости 04:28
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Армия и оружие
Украинские военные в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие»
КП - Донецк вчера в 02:17