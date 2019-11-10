Политика

РБКРБКСпикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».
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У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер

Коммерсантъ07:15

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Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии

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«Слуга народа» сменила главу

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Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

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Партия Зеленского «Слуга народа» сменила лидера

Life.ru07:52

Партию «Слуга народа» Зеленского возглавил Корниенко

Газета.Ru08:53
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Повышенный аппетит у пожилых людей объяснили деменцией

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MedikForum.ru 10:45
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Названа причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

Газета.Ru 10:40
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Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

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В матче юниорских сборных России и Беларуси произошла массовая драка

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Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

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Рязанка попала в команду Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ

Рязанка Мария Селиверстова стала участницей команды Егора Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с ее участием показали 10 ноября.
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Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 07 ноября в 14:27
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
РИА Новости 09:24
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых болезнях

Хотя свекла и считается очень полезным овощем, при некоторых болезнях от ее употребления лучше отказаться.
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

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США пригрозили санкциями, если Турция не избавится от С-400

Life.ru 12:22
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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

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Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress

Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.
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Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 12:00
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Найдена связь между верой в дьявола и развитием эпидемий

Ученые обнаружили связь между верой в демонов и риском заразиться инфекцией.
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Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
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Украинскому электричеству предрекли подорожание

Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Происшествия

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
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Поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за неудачное фото

Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали исполнительницу за неудачное фото.
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После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат

В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
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В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
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Украинские военные в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие»

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