Политика
РБКСпикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».
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Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Политика
Израильский суд отказался отменять экстрадицию Буркова в США
Ранее News.ru писал, что суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США.
News.ru 07:03
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов
Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих президентских выборов и обновлении состава высшего избирательного суда (местной избирательной комиссии), передает издание Correo del Sur.
Ведомости 08:54
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью
Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.
Актуальные Новости 03:43
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам
Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 09:14
Гаджеты
Мини-ноутбук Magic Ben MAG1 стоит неприлично дорого
Игромания.ру 09:16
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
RT на русском 09:55
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.
Car.ru вчера в 08:42
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Авто
В России хотят увеличить транспортный налог
Ранее издание CAR.RU сообщало о том, что размер транспортного налога в 2020 году значительно вырастет.
Car.ru 00:37
Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие
Индия начнет собирать российские танки Т-90
Военное ведомство Индии подписало соглашение на 2,8 млрд долларов с государственной танкостроительной корпорацией Heavy Vehicles Factory на производство 464 танков Т-90, для нужд индийских войск.
ГЛАС.RU 06:20
Футбол
Локомотив — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Транспорт
Стало известно, как будут выглядеть новые поезда в Крым
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:06
Общество
Назван регион РФ, в котором мужчин больше, чем женщин
В Росстате назвали российский регион, в котором живет больше мужчин, чем женщин, пишет «Российская газета».
Аргументы и Факты вчера в 03:25
Происшествия
Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета
В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.
Lenta.ru 06:10
Экономика
Исследование: малый и средний бизнес в России движется к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации, выяснили эксперты Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, которые регулярно подсчитывают индекс деловой активности RSBI.
BFM.ru 07 ноября в 05:40