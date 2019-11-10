Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Политика Израильский суд отказался отменять экстрадицию Буркова в США Ранее News.ru писал, что суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США.

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих президентских выборов и обновлении состава высшего избирательного суда (местной избирательной комиссии), передает издание Correo del Sur.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.

Общество Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.

Политика Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Футбол Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».

Армия и оружие В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Авто В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900» В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Авто Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Авто В России хотят увеличить транспортный налог Ранее издание CAR.RU сообщало о том, что размер транспортного налога в 2020 году значительно вырастет.

Политика Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Армия и оружие Индия начнет собирать российские танки Т-90 Военное ведомство Индии подписало соглашение на 2,8 млрд долларов с государственной танкостроительной корпорацией Heavy Vehicles Factory на производство 464 танков Т-90, для нужд индийских войск.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.

Происшествия Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.