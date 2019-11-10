Политика
РБКСпикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».
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Политика
Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Происшествия
Против руководства СПбГУ создали петицию после убийства студентки
Активисты создали петицию против руководства Санкт-Петербургского государственного университета в связи с убийством 24-летней выпускницы вуза.
78.ru 06:06
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Футбол
«Ювентус» готов включить четырех футболистов в трансфер Погба
Sportbox.RU 09:26
Футбол
Азмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом»
Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги.
Вести.Ru 08:29
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
РБК 05:35
Происшествия
В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали
В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Lenta.ru 09:08
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Происшествия
В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
RT на русском вчера в 23:15
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае
Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
DixiNews вчера в 12:51
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью
Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.
Актуальные Новости 03:43
Политика
МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
RT на русском 07:04