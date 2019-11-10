Политика
РБКСпикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».
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Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины
Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.
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Брестское «Динамо» в игре с «Ислочью» могло оформить чемпионство, но матч завершился вничью
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«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 16-го тура РПЛ
Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Футбол
Доннарумма может перейти в «Ювентус»
Евро-футбол.ру 08:43
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 12:16
Игры
Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Игромания.ру 09:57
Политика
Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
РИА Новости 10:17
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Политика
Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан
В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
РБК 11:12
Авто
Названы 5 ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Армия и оружие
В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград
Издание анализирует и приходит к выводу, что если, например, из НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и для обеспечения сухопутного коридора к своему региону.
Военное дело вчера в 15:18
Общество
Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова
Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Украиной участка под Петровском
Rambler News Service 05:36
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Армия и оружие
RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие
Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru 09:01
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Наука
Ученые создали крошечных роботов с коллективным разумом
По словам ученых, буква «M» в названии M-Block 2.0 означает три слова сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic).
Naked Science 08:56
Наука
Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО
В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 05 ноября в 01:02
Футбол
Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
Спорт день за днем вчера в 17:14
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 вчера в 07:54
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50