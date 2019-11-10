Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».

Авто Автоэксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.

Религия В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.

Политика Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.

Футбол Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».

Политика Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.

Армия и оружие В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград Издание анализирует и приходит к выводу, что если, например, из НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и для обеспечения сухопутного коридора к своему региону.

Общество Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фото На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.

Армия и оружие RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.

Наука Ученые создали крошечных роботов с коллективным разумом По словам ученых, буква «M» в названии M-Block 2.0 означает три слова сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic).

Наука Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.

Экономика Украинскому электричеству предрекли подорожание Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.

Космос Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.