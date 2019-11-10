Политика

РБКРБКСпикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье, 10 ноября, передает «Интерфакс-Украина».
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Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

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У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер

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В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
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Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
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Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
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Авто

Названы 5 ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин

Автоновости дня вчера в 14:35
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В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград

Издание анализирует и приходит к выводу, что если, например, из НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и для обеспечения сухопутного коридора к своему региону.
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Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
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Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
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Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
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Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
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Ученые создали крошечных роботов с коллективным разумом

По словам ученых, буква «M» в названии M-Block 2.0 означает три слова сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic).
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Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО

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Украинскому электричеству предрекли подорожание

Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко

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Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

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Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

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