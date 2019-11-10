Политика

Газета.RuГазета.RuВ партии Зеленского сменился глава

Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
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Новым главой партии «Слуга народа» стал Александр Корниенко

Комсомольская правда07:31

Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

РБК06:54

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Life.ru07:52

У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер

Коммерсантъ07:15

Главой партии «Слуга народа» избран Александр Корниенко

RT на русском06:25

Новый глава партии Зеленского призвал депутатов «быть секси»

Газета.Ru07:57

Новым главой партии «Слуга народа» избрали Александра Корниенко

ТАСС06:53
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Life.ru вчера в 05:41
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Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
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Газета.Ru 02:46
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В полупроводниковой продукции, изготовленной Samsung Electronics на заказ, обнаружены дефекты

Представитель Samsung Electronics заверил, что ситуация исправлена, а ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.
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Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
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Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов

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В Эрмитаже под портретом Екатерины II обнаружили другую картину

В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.
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В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
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Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании

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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

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Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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Следователи допрашивают преподавателя СПбГУ, обвиненного в убийстве

В квартире Соколова позже нашли тело девушки - аспирантки СПбГУ, с которой у преподавателя был роман.
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Состоялась церемония открытия Worlds 2019

Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.
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19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
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Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
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Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
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Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада

Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
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Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета

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