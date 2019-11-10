Политика
Газета.RuВ партии Зеленского сменился глава
Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
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