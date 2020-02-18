Политика
Европейско-Азиатские новостиСпикер думы Екатеринбурга Володин продолжит войну с главами комиссий
Напомним, спикер воспользовался своим правом участия в заседании любой из комиссий гордумы и во время заседания комиссии по городскому хозяйству поднял вопрос об отставке ее председателя Александра Колесникова. Володину не хватило для успеха всего одного голоса.
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Спикер думы Екатеринбурга Володин продолжит войну с главами комиссий
Европейско-Азиатские новостивчера в 07:25
Эпатажный екатеринбургский депутат высказался о своей сорвавшейся отставке
Уралинформбюровчера в 07:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
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США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
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Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции
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