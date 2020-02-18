Политика

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиСпикер думы Екатеринбурга Володин продолжит войну с главами комиссий

Напомним, спикер воспользовался своим правом участия в заседании любой из комиссий гордумы и во время заседания комиссии по городскому хозяйству поднял вопрос об отставке ее председателя Александра Колесникова. Володину не хватило для успеха всего одного голоса.
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Спикер думы Екатеринбурга Володин продолжит войну с главами комиссий

Европейско-Азиатские новостивчера в 07:25

Володин не смог отомстить депутату Колесникову

Политсоветвчера в 05:55

Эпатажный екатеринбургский депутат высказался о своей сорвавшейся отставке

Уралинформбюровчера в 07:26

Спикер гордумы Екатеринбурга провалил свержение политического визави

Екатеринбург-ТВвчера в 06:42

Депутат Алексей Вихарев – о попытке спикера убрать глав «неудобных комиссий»: «Он дестабилизирует ситуацию в думе и отталкивает от себя депутатов»

JustMediaвчера в 08:44

Спикер Игорь Володин меняет власть в гордуме. Он уже попытался снести депутата Колесникова

66.ruвчера в 06:26

Депутаты Екатеринбурга отбили атаку спикера Володина на коллегу

URA.Ruвчера в 06:03
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
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Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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В России ввели оплату бензина по QR-коду

В России впервые появился сервис оплаты бензина на АЗС с помощью QR-кодов.
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"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
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Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

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Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

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Футбол

Холанд о дубле в ворота «ПСЖ»: хочу быть первым в списке бомбардиров

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд после дубля в ворота французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что хочет стать первым в списке бомбардиров.
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С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд

В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств.
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Общество

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Россия с 20 февраля закрывает въезд для граждан Китайской народной республики (КНР).
Газета.Ru вчера в 14:37
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Всего на судне находились 24 россиянина.
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Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости вчера в 03:52
Авто

Opel возвращается на японский рынок

Один из ведущих автогигантов Opel объявил о планах возобновить продажи своих автомобилей на японском рынке.
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Шоу-бизнес

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Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
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Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости вчера в 01:26
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
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Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

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Газета.Ru 04:18
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В Тюмени вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вынужденно сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
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Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может продать Погба за 50 миллионов фунтов

Соглашение французского хавбека с «Красными дьяволами» истекает в 2021 году, и чтобы не отпускать чемпиона мира свободным агентом, «МЮ» готов опустить цену на своего полузащитника до 50-и миллионов фунтов стерлингов.
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Украинский генерал Романенко предложил отгородиться от Донбасса стеной

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предложил отгородиться от Донбасса стеной.
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В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
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Общество

Военную авиацию РФ задействуют 9 мая в Бишкеке впервые за пять лет

Участие российской военной авиации в параде Победы в Киргизии ожидается впервые за пять лет.
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Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
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Протоиерей Смирнов назвал мужчин национальной катастрофой России

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