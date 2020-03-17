Политика
ТАСССпикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
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Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сложил полномочия
Областная газета (г. Иркутск)00:26
Сергей Сокол сложил полномочия спикера Законодательного Собрания Иркутской области
Сибирские Новости00:04
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