Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.

Политика Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.

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Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 52

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 932

Гаджеты OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.

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Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 13

Политика ЦИК опубликовал результаты обработки первых протоколов По данным Центральной избирательной комиссии на 15:00 по московскому времени 1 июля, 73% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию РФ.

Происшествия При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.

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Политика Владимир Путин днём 30 июня обратится к гражданам России Москва, 30 июня 2020, 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин готовит обращение к гражданам, его выступление состоится во второй половине дня 30 июня. 7,1K