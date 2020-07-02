Политика

RT на русскомRT на русскомСпикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
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Нэнси Пелоси
Мы должны ввести санкции против РФ, и мы должны сделать это незамедлительно.
— Нэнси Пелоси, американский политикТАСС 19:02

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Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор» с талибами*

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Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

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Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
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Гаджеты

OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G

Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
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Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
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Общество

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Политика

ЦИК опубликовал результаты обработки первых протоколов

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При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

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Газета.Ru 21:51
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Состоялся релиз гоночной игры Trackmania

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Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

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Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

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Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
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64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
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Минздрав Бурятии не выдавал бесплатные лекарства по госпрограмме

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, согласно госупрограмме, вступившей в силу с января текущего года, граждане, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также операции, имеют право на получение лекарств в амбулаторных условиях в течение одного года за счет федеральных средств.
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Владимир Путин днём 30 июня обратится к гражданам России

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Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича

Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".
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Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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