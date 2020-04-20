Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал сообщения СМИ о введении федеральных войск в Чечню. По его словам, это не что иное, как учения, о которых военное командование объявило ещё три месяца назад. Они проводили учения, объявленные ещё три месяца назад.

В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

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