Армия и оружие
News.ruВ Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал сообщения СМИ о введении федеральных войск в Чечню. По его словам, это не что иное, как учения, о которых военное командование объявило ещё три месяца назад. Они проводили учения, объявленные ещё три месяца назад.
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Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе
Новая газета20 апреля в 16:21
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Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
Вести.Ru 06:24
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 13:56
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Происшествия
В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Наука
Новые транзисторы памяти работают подобно синапсам мозга
Исследователи использовали биологические электропроводящие нити для создания нейроморфных транзисторов памяти (мемристоров), которые эффективно работают при очень низкой мощности.
BitCryptoNews вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Политика
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
Происшествия
Во Владикавказе еще 23 участника митинга арестованы на 3–15 суток
Во Владикавказе арестованы на срок от трех до 15 суток еще 23 участника несогласованного митинга, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.
Коммерсантъ 13:28
Экономика
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.
Известия 15:39
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Общество
В России режим самоизоляции могут продлить до майских праздников
Майские праздники в России наступают с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая. Остальные дни между ними являются рабочими.
RuNews24.ru 20 апреля в 13:23
Общество
Передвижение из-за коронавируса ограничили в китайском Харбине
Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели в китайском городе Харбин.
Вечерняя Москва 15:52
Общество
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
RT на русском 14:52
Общество
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Общество
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец 01:03
Хоккей
Овечкин собрался вернуться в Россию после завершения карьеры
Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", заявил об отсутствии планов в ближайшее время возвращаться на родину.
Московский Комсомолец 15:55
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
Авто
Opel Mokka станет полностью электрическим
Компания Opel опубликовала видеотизер нового поколения компактного кроссовера Mokka с электрической силовой установкой.
Quto.ru 07:58