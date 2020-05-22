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Спикер парламента Чечни и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов назвал сплетнями сообщения о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заразился коронавирусом. Он заявил в Instagram, что «повода для беспокойства нет» (цитата по ТАСС).
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"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram
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