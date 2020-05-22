с чего всё началось

Спикер парламента Чечни и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов назвал сплетнями сообщения о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заразился коронавирусом. Он заявил в Instagram, что «повода для беспокойства нет» (цитата по ТАСС).

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 904

Армия и оружие Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV. 2

Футбол «Монако» этим летом планирует продать 30 игроков Руководство «Монако» собирается значительно сократить число футболистов в первой команде, сообщает AFP.

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 38

Общество Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 136

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 197

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 82

Экономика IBM объявила о крупном сокращении из-за коронавируса Увольнение сотрудников планирует американская компьютерная компания IBM по причине экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, 21 мая сообщает газета «The Wall Street Journal».

Авто В Японии на тестах заметили новый Subaru Levorg В ноябре прошлого года компания Subaru представила второе поколение Levorg версией V-Sport Special Edition.

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 84

Здоровье В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317 Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона. 55

Экономика Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС. 45

Политика Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России «Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС. 11

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 7