Коронавирус
ВедомостиСпикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Спикер парламента Чечни и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов назвал сплетнями сообщения о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заразился коронавирусом. Он заявил в Instagram, что «повода для беспокойства нет» (цитата по ТАСС).
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с чего всё началось
"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram.РИА Новости16:10
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