с чего всё началось

Накануне источник РИА Новости сообщил, что Кадыров находится на лечении в одной из столичных больниц. Также в СМИ появилась информация, что у главы Чечни заподозрили коронавирус. При этом Дудаев накануне сообщил, что руководитель республики лично контролирует ситуацию с коронавирусом в регионе.

Армия и оружие Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

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Космос Ученые сочли размещение атомных реакторов на Луне отличной идеей Журнал «Chemical & Engineering News» считает, что не только Луна идеальна для размещения ядерной энергетики, но и Марс.

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