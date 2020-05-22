Коронавирус
РИА НовостиСпикер парламента Чечни прокомментировал сообщения о болезни Кадырова
Накануне источник РИА Новости сообщил, что Кадыров находится на лечении в одной из столичных больниц. Также в СМИ появилась информация, что у главы Чечни заподозрили коронавирус. При этом Дудаев накануне сообщил, что руководитель республики лично контролирует ситуацию с коронавирусом в регионе.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram.РИА Новости16:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Армия и оружие
Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).
Lenta.ru 19:10
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини
Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости 05:08
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Стало известно, что компания Renault в онлайн режиме представила рестайлинговый Kaptur для российского рынка.
32CARS.ru вчера в 12:26
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com вчера в 03:33
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
Космос
Ученые сочли размещение атомных реакторов на Луне отличной идеей
Журнал «Chemical & Engineering News» считает, что не только Луна идеальна для размещения ядерной энергетики, но и Марс.
Shraibikus News 07:52
Общество
Циклон «Ампан» унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш
Жертвами мощного циклона «Ампан», обрушившегося на Восточную Индию и Бангладеш, стали по меньшей мере 14 человек, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 20 мая в 21:54
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС вчера в 07:23
Теннис
Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 07:40
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
Космос
Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев
Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.
Shraibikus News 11:22
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Экономика
Китай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Власти КНР впервые за долгие годы не станут ставить цели по росту национальной экономики.
Народные новости 13:51
Космос
21 мая отмечают Международный день космоса
21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов вчера в 02:02
Культура
Названа лучшая экранизация Стивена Кинга
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 11:30
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи
По меньшей мере два человека выжили при крушении пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ пакистанского города Карачи.
РБК 14:55
Происшествия
На Курилах кусок скалы упал на школьниц, одна девочка погибла
Российская газета 06:46
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru 16:21
Здоровье
РФПИ запускает финальную стадию испытания препарата от коронавируса
«Рассчитываем на позитивный финальный результат исследований, который позволит завершить регистрационные процедуры препарата в РФ и приступить к полномасштабному запуску производства и поставок лекарства в медицинские учреждения по всей стране», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Live24 04:29
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Известная бегунья из Германии Алиса Шмидт в пятницу, 22 мая, опубликовала свою фотографию после тренировки.
Комсомольская правда 04:16
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Общество
Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама
Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
Юга.ру 16:42