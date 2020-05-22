с чего всё началось

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 912

Политика Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США". 14

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 347

Общество В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности. 65

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,2K

Культура «Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг. 5

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 1K

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. 18

Общество Жителям Нью-Йорка разрешили собираться по 10 человек Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение об ослаблении мер против коронавируса, позволив жителям собираться группами до десяти человек.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче» В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче». 17

Экономика Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии. 7

Политика Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». 376

Политика Трамп рассказал, почему начал принимать гидроксихлорохин Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом. 1

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. 24

Здоровье Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов. 2

Футбол Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери Сегодня 22 мая в семье вратаря московского Динамо Антона Шунина и модели Екатерины Григорьевой родилась дочь.