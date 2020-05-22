Коронавирус
ИзвестияСпикер парламента Чечни рассказал о здоровье Кадырова
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности.
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с чего всё началось
"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram.РИА Новостивчера в 16:10
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 21 мая в 09:19
Политика
Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая
Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
Российская газета вчера в 20:05
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выздоровели 43 пациента с COVID-19
Всего в Новосибирской области официально зарегистрирован 1881 пациент с коронавирусом (из них 122 ребёнка), 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.
REGNUM 21 мая в 01:25
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Культура
Россиянам покажут героиновую эпидемию в США и концерт Преснякова
Онлайн-кинотеатр Okko покажет концерт Владимира Преснякова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 00:00
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
Известия вчера в 04:55
Общество
Вакцинация населения от коронавируса начнется с групп риска
Если же появится возможность выпустить много доз лекарства, вакцинация затронет большую часть населения страны.
МР7.ру вчера в 00:53
Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
REGNUM вчера в 16:01
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Культура
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Экономика
CNN: разработчики вакцины от COVID-19 заработали на продаже акций
Десятки миллионов долларов заработали менеджеры американской фармкомпании Moderna, разрабатывающей вакцину от COVID-19, на продаже собственных акций, 22 мая сообщает CNN.
ИА Красная Весна вчера в 22:33
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс вчера в 15:34
Общество
Жителям Нью-Йорка разрешили собираться по 10 человек
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение об ослаблении мер против коронавируса, позволив жителям собираться группами до десяти человек.
RT на русском 00:07
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты прокомментировал «избиение» ее бывшего мужа
Московский Комсомолец 21 мая в 10:48
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 21 мая в 09:48
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Lenta.ru вчера в 11:47
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Политика
Трамп рассказал, почему начал принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 22:33
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Футбол
Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери
Сегодня 22 мая в семье вратаря московского Динамо Антона Шунина и модели Екатерины Григорьевой родилась дочь.
Советский спорт вчера в 16:07
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу
Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
Общество
Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции
В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан.
Lenta.ru 01:15