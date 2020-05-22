с чего всё началось

Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что чеченский глава Рамзан Кадыров здоров. Об этом он написал в своем Instagram. Он отметил, что распространяемые о выявлении у Кадырова коронавируса не соответствуют действительности.

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Общество Специалисты предупредили о возможной засухе в Поволжье и на юге России Эксперты считают, что этим летом может возникнуть проблема сильной засухи в трёх регионах двух федеральных округов России.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 908

Авто Volkswagen начнет выпускать три новых модели в России Согласно обязательствам в Специального инвестиционного контракта, который был подписан Volkswagen Group с Минпромторгом РФ, как три новые модели до 2028 года компания начнет выпускать в России. 25

Политика Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни. 44

Общество В Подмосковье ужесточили масочный режим Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе. 35

Авто BMW может сделать X8 M полностью самостоятельной моделью Кроссовер будет разработан силами подразделения BMW M. Немецкий автопроизводитель доверит разработку гибридного BMW X8 M подразделению BMW M. Появилась информация о том, что гибрид будет построен на полностью с нуля на платформе отличной от X7.

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,3K

Политика Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России «Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС. 14

Технологии Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна. 2

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 102

Авто В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года. 3

Авто Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300 Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.

Здоровье Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007 Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин.

Общество Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом. 1

Шоу-бизнес Серябкина призналась, что именно Фадеев предложил ей уйти из лейбла Певица Ольга Серябкина призналась, что инициатором разрыва ее сотрудничества с лейблом MALFA стал его основатель — продюсер Максим Фадеев.

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 55

Авто Новый Toyota Venza получил первый тюнинг Не успела компания Toyota представить в Японии кроссовер Harrier четвёртого поколения (он же Venza в США), как тюнеры из Artisan Spirits анонсировали первый пакет доработок для модели.

Армия и оружие В Буйнакске развёрнут полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом Военнослужащие Южного военного округа развернули в дагестанском Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.