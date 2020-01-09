Политика
Вести.RuСпикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
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Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Страна Советов on-line09 января в 03:01
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