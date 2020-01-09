Политика

Вести.RuВести.RuСпикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
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