Политика

ИзвестияИзвестияПушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
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