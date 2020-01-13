Политика
ИзвестияПушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
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Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее с предложением возобновить переговоры в Стокгольме, которые последний раз состоялись в октябре, сообщил Axios помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Происшествия
Во Владивостоке эвакуируют школы
Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Игроки «Зенита» проходят медосмотр перед вылетом в Катар
Сине-бело-голубые начали проходить зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ».
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Спорт
Кулижников победил на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Общество
Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Шоу-бизнес
Сыгравшая в «Сватах» Людмила Артемьева постарела и набрала вес
С момента выхода в свет шестого сезона сериала в 2013 году актриса Людмила Артемьева сильно постарела и набрали лишний вес.
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Политика
Путин раскритиковал крымских чиновников
Президент Российской Федерации раскритиковал чиновников Крыма за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
Происшествия
Двое мужчин пострадали в ДТП на объездной дороге на Дальнее
Два водителя пострадали в ДТП на северо-западной объездной дороге (дороге в Дальнее).
Общество
Назначен начальник дорожно-транспортного управления Читы
Начальником дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства Читы назначен Евгений Гуцул.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера
Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который во время еды появляется
Как сообщает Today News Ufa, специалисты отмечают, что ключевой симптом болезни можно обнаружить при приеме пищи.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Культура
В Перми завершился Рождественский турнир конкурса ледовых скульптур
11 января В Перми прошёл заключительный день работы мастеров рождественского турнира по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Футбол