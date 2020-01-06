Политика

РБКРБКСпикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту. Об этом он рассказал в интервью ERR.ee.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина

Газета.Ru14:49

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

РБК13:04

Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина в эту страну

ТАСС10:07

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Lenta.ru11:08

«Не верю, что приедет»: Спикер эстонского парламента вступил в пикировку с президентом из-за приглашения Путина

Царьград10:55

Спикер парламента Эстонии подверг президента критике за приглашение Путина

Московский Комсомолец11:14

Неистовый русофоб: кто в Эстонии против дружбы с Россией

BaltNews.ee11:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Армия и оружие

Американская коалиция выведет войска из Ирака

Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака.
Lenta.ru 15:30
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Космос

На Венере обнаружены признаки активного вулканизма

Дилетант 04 января в 06:37
Футбол

Маротта: У нас не было никаких переговоров с «Тоттенхэмом» по Эриксену

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к датскому полузащитнику лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиану Эриксену.
Евро-футбол.ру 15:05
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru вчера в 08:37
Футбол

Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
РИА Новости 07:54
Футбол

«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
Чемпионат 15:22
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ставить благополучие на первое место

По словам предстоятеля РПЦ, православным нужно задуматься, не ставят ли они на первое место собственное благополучие и комфорт.
Lenta.ru 11:13
Хоккей

Губерниев ответил на критику Ларионова

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, который после поражения его команды от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020 в чешской Остраве высказался о показе финала МЧМ-2011 в день игры российской команды.
Спорт-Экспресс 14:57
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Здоровье

Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Российская газета 06:31
Общество

Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Известия 03 января в 19:17
Политика

Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
ФАН 11:20
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Футбол

Кудряшов подписал контракт с турецким «Антальяспором»

РИА Новости 14:12
Фигурное катание

Загитова вернется к интенсивным тренировкам

МК-Спорт 10:57
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
РБК 12:31
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru 03:46
Политика

ЕС призывает Иран продолжить выполнение ядерного соглашения

Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, несмотря ни на что.
ТАСС 13:04
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera вчера в 17:35
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Космос

Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле

Астронавт из Великобритании Хелен Шарман заявила, что верит в существование инопланенян и допустила, что они могут уже сейчас жить среди людей на Земле.
Комсомольская правда 10:49
Путешествия

Россия вошла в рейтинг стран для любителей приключений

Россия заняла восьмое место в рейтинге стран, которые имеют большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году.
iReactor 12:56
Общество

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:10
Гаджеты

Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года

Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra 01:53
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное