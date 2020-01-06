Политика

РБКРБКСпикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту. Об этом он рассказал в интервью ERR.ee.
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Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

РБК13:04

Спикер парламента Эстонии подверг президента критике за приглашение Путина

Московский Комсомолец11:14

Неистовый русофоб: кто в Эстонии против дружбы с Россией

BaltNews.ee11:05

Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина

Газета.Ru11:00

«Не верю, что приедет»: Спикер эстонского парламента вступил в пикировку с президентом из-за приглашения Путина

Царьград10:55

Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина в эту страну

ТАСС10:07

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Lenta.ru11:08
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Армия и оружие

Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии

Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
ФАН 10:01
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Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
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СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
РИА Новости 13:25
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Футбол

Бэйл и Бензема не сыграют в Суперкубке Испании

«Реал» огласил заявку на Суперкубок Испании, который пройдёт с 8 по 12 января в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 11:11
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия вчера в 07:46
Политика

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

Вести.Ru 05:15
Футбол

Де Росси завершил карьеру игрока

Экс-полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси подтвердил информацию об уходе из «Бока Хуниорс» и завершении карьеры игрока.
Sports.ru 13:59
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль 04 января в 04:19
Хоккей

Шестеркин впервые вызван в основу «Нью-Йорк Рейнджерс»

Голкипер сборной России и системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин впервые вызван в основной состав команды.
Газета.Ru 10:23
Экономика

«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется

Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Rusvesna.su вчера в 04:10
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Общество

В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников

В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
REGNUM 13:45
Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK 11:52
Общество

Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога

Жена и дети были рядом с ним до последней минуты. Об этом рассказал на странице Павленко в Fасевоок хирург Илья Гоцадзе, друг семьи.
Телеканал 360° 13:32
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 04 января в 05:50
Шоу-бизнес

Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья

На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Московский Комсомолец 11:14
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Баскетбол

БК «Химки» одержал свою самую крупную победу над ЦСКА в истории

Подмосковный клуб одержал свою самую крупную победу над армейцами в истории, до этого "Химки" побеждали ЦСКА с разницей в 10 очков 10 декабря 2011 года в рамках Суперлиги (75:65).
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Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Музыка

Группа «Сплин» представила анимационный клип на песню «Воздушный шар»

Группа "Сплин" представила анимационный клип на песню "Воздушный шар".
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Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года

Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
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Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Общество

Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке

Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Газета.Ru 11:49
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Политика

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем веке.
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Эстонский экономист
Эстонский экономист и политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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