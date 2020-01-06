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РБКСпикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту. Об этом он рассказал в интервью ERR.ee.
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Спикер парламента Эстонии подверг президента критике за приглашение Путина
Московский Комсомолец11:14
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