Политика

RT на русскомRT на русскомСпикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
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Гордый юбилей. Как в Эстонии отмечают столетие Тартуского мирного договора

BaltNews.ee05:00

100-летие Тартуского мирного договора отметят в Эстонии

Псковское агентство информации30 января в 07:22

Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора

RT на русском10:02

Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует

РИА Новости08:52

В Эстонии отмечают столетие мирного договора с Советской Россией в Тарту

Евразия Daily04:19

Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

URA.Ru09:12

МИД Эстонии упрекнул Россию за отказ признания Тартуского мирного договора

Коммерсантъ09:35
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей

По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Вечерний курьер 04:24
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В забайкальской больнице рассказали о лечении больного коронавирусом

Главврач краевой инфекционной больницы в Забайкалье рассказал о лечении зараженного коронавирусом гражданина Китая.
РЕН ТВ 09:17
Недвижимость

Торговля теряет посетителей

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в Москве в период с 15 декабря по 30 января для расположенных в торговых центрах fashion магазинов сократился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Watcom group.
Коммерсантъ 02:23
Общество

Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву

Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:51
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Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 31 января в 18:29
Космос

Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
РЕН ТВ 31 января в 11:41
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Политика

Глава конгресса евреев в России высказался о Боге и Конституции

В Конституцию России нужно включать конкретные юридические предложения, поделился мнением президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер 2 февраля в эфире радио «Говорит Москва».
Красная весна 10:17
Футбол

«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

Газета.Ru 09:15
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Энергетика

США предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
REGNUM 31 января в 18:56
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Общество

В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 10 человек

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
REGNUM 06:38
Армия и оружие

Помпео и анаконда: к поездке госсекретаря США по постсоветскому пространству

Что же касается американских "анаконд", то советская военная наука всегда относилась к ним крайне скептически, указывая на невозможность (даже при абсолютном перевесе в силах) надёжного прикрытия всего блокадного кольца.
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Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Газета.Ru 09:08
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Происшествия

В ДТП под Владимиром погибли три человека

РИА Новости 03:21
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

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Политика

В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Происшествия

В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие

Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 08:31
Общество

В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

В китайском Ухане завершено строительство одной из двух временных больниц, которые предназначены для пациентов с новым типом коронавируса, сообщают китайские СМИ.
Взгляд.ру 02:28
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Армия и оружие

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Известия 05:37
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Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов.
Газета.Ru 31 января в 22:39
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

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Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»

Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Народные новости вчера в 13:36
Общество

В Италии добились прогресса в изучении коронавируса

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать смертельный коронавирус, главным очагом распространения которого является Китай.
Российская газета 10:21
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