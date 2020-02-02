Политика
RT на русскомСпикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
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100-летие Тартуского мирного договора отметят в Эстонии
Псковское агентство информации30 января в 07:22
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В китайском Ухане завершено строительство одной из двух временных больниц, которые предназначены для пациентов с новым типом коронавируса, сообщают китайские СМИ.
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