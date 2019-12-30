Политика
РИА НовостиСпикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Читать в источнике
Оценить656
с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.Коммерсантъ00:55
Подробнее о событии
Показать все источники
В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим
Московский Комсомолецвчера в 15:39
Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим
Интерфаксвчера в 14:59
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Музыка
Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Общество
В России начался переход на электронные трудовые книжки
В 2020 году работающим россиянам предстоит определиться, желают ли они получить новую трудовую книжку - в электронном формате - или продолжать трудиться с документом старого образца, на бумажном носителе.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Транспорт
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Футбол
Моуринью предложил переименовать VAR в VR
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о работе системы VAR и предложил переименовать ее в VR.
Происшествия
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали данные Киева о потерях ополченцев
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), комментируя заявление украинского правительства о потерях со стороны ополчения в 2019 году, назвал соответствующие сведения информационным вбросом для переключения внимания общественности.
Культура
Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером
Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее
Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.