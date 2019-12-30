с чего всё началось

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Происшествия В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Общество В России начался переход на электронные трудовые книжки В 2020 году работающим россиянам предстоит определиться, желают ли они получить новую трудовую книжку - в электронном формате - или продолжать трудиться с документом старого образца, на бумажном носителе.

Политика Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.

Футбол Моуринью предложил переименовать VAR в VR Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о работе системы VAR и предложил переименовать ее в VR.

Происшествия В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Футбол «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.