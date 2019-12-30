Политика

РИА НовостиРИА НовостиСпикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Читать в источнике
Комментировать374
с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил
 председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.
Коммерсантъ00:55

Подробнее о событии

Эксперт объяснил территориальные претензии Эстонии к России

News.ru02:28

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Газета.Ru02:25

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Известиявчера в 23:37

Эстонию, заявившую о претензиях к России, уличили в желании привлечь к себе внимание

URA.Ru02:10

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

РИА Новостивчера в 22:45

В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим

Московский Комсомолецвчера в 15:39

Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим

Интерфаксвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Музыка

Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Ревизор.ру 03:49
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Интерфакс 01:50
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Известия вчера в 00:08
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Общество

В России начался переход на электронные трудовые книжки

В 2020 году работающим россиянам предстоит определиться, желают ли они получить новую трудовую книжку - в электронном формате - или продолжать трудиться с документом старого образца, на бумажном носителе.
Московский Комсомолец 05:02
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Транспорт

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена.
РИА Новости 04:12
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Происшествия

Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

Известия 02:59
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 19:29
Футбол

Моуринью предложил переименовать VAR в VR

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о работе системы VAR и предложил переименовать ее в VR.
Советский спорт 04:46
Происшествия

В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РИА Новости 02:19
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
ГЛАС.RU вчера в 17:04
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Армия и оружие

В ДНР прокомментировали данные Киева о потерях ополченцев

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), комментируя заявление украинского правительства о потерях со стороны ополчения в 2019 году, назвал соответствующие сведения информационным вбросом для переключения внимания общественности.
Журналистская правда 04:47
Культура

Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером

Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Сахалин.Инфо вчера в 20:30
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее

Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.
UfaTime.ru 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное