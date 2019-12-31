Политика

РИА НовостиРИА НовостиСпикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Читать в источнике
Комментировать626
с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил
 председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.
Коммерсантъ00:55

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на притязания Эстонии на земли России

Московский Комсомолец06:17

Территориальные претензии Эстонии осудили в России

News.ru10:06

В России ответили на территориальные претензии Эстонии

РИА Новости09:24

В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

Газета.Ru11:58

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

РБК05:50

В Госдуме ответили на заявление о территориальных претензиях Эстонии к России

Известия05:29

Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим

Интерфаксвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 10:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите.
МонаВиста 09:13
Политика

Британский журнал признал Крым территорией России

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Известия 12:39
Происшествия

В СК назвали причину хлопка газа в жилом доме в Твери

Ранее следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в Твери, где в результате инцидента пострадали два человека.
RT на русском 13:40
Футбол

Консорциум из ОАЭ приобрел английский «Чарльтон»

Компания из Абу-Даби East Streets Investments стала новым владельцем «Чарльтона».
Спорт-Экспресс 11:06
Армия и оружие

Американские военные проведут эксперименты по очистке космоса от ядерного загрязнения

Одним из первых американских космических испытаний были Starfish Prime, проведенные 9 июля 1962 года, когда военные взорвали бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте в 400 километров.
N+1 31.12.19 в 08:57
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ

Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
РИА Новости 14:04
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Происшествия

В Судане разбился самолет «Антонов»

Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 14:12
Энергетика

«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
RT на русском 10:42
Политика

Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию

Российская газета 10:33
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Политика

«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией

Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Газета.Ru 12:34
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ 31.12.19 в 12:30
Шоу-бизнес

Навка показала, как отпраздновала Новый год вместе с Песковым

Семья вместе отпраздновала Новый год. Снимком поделилась в своем Instagram сама спортсменка.
Московский Комсомолец 08:49
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Политика

Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»

Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Телеканал 360° вчера в 18:40
Общество

На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»

Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
РИА Новости 13:46
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия 05:20
Футбол

Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

RT на русском 13:47
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru 10:33
Шоу-бизнес

Экс-жена Дмитрия Пескова позирует голой в ванной — фото

Солоницская поделилась несколькими кадрами, на которых позирует полностью обнажённой, лежа в ванной с пеной.
7Дней.ру 10:30
Кино

Хотите как на Сенатской?

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Росбалт вчера в 16:20
Спорт

Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA

Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
МК-Спорт 11:30
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Кино

Фильм RTД впервые выйдет в широкий прокат

RT на русском 06:52
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное