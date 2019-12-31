с чего всё началось

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите.

Политика Британский журнал признал Крым территорией России Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Происшествия В Судане разбился самолет «Антонов» Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".

Энергетика «Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.

Политика «Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.

Кино Хотите как на Сенатской? Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.