Политика

РИА НовостиРИА НовостиСпикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил
 председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.
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