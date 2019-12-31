Политика
РИА НовостиСпикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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с чего всё началось
Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и СССР, продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами, заявил председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.Коммерсантъ00:55
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В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим
Московский Комсомолецвчера в 15:39
Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим
Интерфаксвчера в 14:59
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