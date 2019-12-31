с чего всё началось

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

Общество Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.

Экономика Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Космос На МКС отправят инкубатор с каннабисом Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.

Общество Нидерланды официально отказались от названия «Голландия» Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.