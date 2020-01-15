Политика

Газета.RuГазета.RuСпикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено. Об этом сообщает телеканал Al Ghad. До этого в Триполи действовал режим прекращения огня.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил
, что объявленное на прошлой неделе перемирие прервано, а бои за Триполи возобновились.
РБК18:15

Подробнее о событии

Спикер парламента Ливии обвинил Турцию в возобновлении боёв в Триполи

REGNUM18:15

Спикер парламента Ливии Салех заявил об окончании режима прекращения огня

Коммерсантъ20:58

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Газета.Ru19:17

Спикер парламента Ливии заявил об окончании перемирия и продолжении боев

РБК18:15

Парламент Ливии сообщил о прекращении перемирия и продолжении боев в Триполи

Вести.Ru21:46

В Ливии заявили об уважении к Путину и возобновили бои

Lenta.ru18:11

Спикер парламента Ливии заявил о прекращении перемирия и возобновлении боев в Триполи

ТАСС17:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия

Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

Российская газета 17:51
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Происшествия

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Вести.Ru 22:42
Экономика

Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
РБК 16:00
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ вчера в 04:28
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Футбол

Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»

Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Газета.Ru 21:42
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости 11 января в 21:42
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Общество

В Японии министр-мужчина впервые возьмет отпуск по уходу за ребенком

Сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми, возглавляющий министерство охраны окружающей среды, станет первым в стране министром-мужчиной, который возьмет отпуск по уходу за ребенком.
ТАСС 21:45
Политика

Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения

В мэрии напомнили: день освобождения Варшавы уже несколько лет назад - неофициальная дата.
РЕН ТВ 11:22
Армия и оружие

США признали терактом стрельбу на базе ВМС во Флориде

Власти США назвали стрельбу на авиабазе во Флориде, которую 6 декабря 2019 года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии, террористическим актом.
Дождь вчера в 15:12
Хоккей

Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов

Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Советский спорт 08:20
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости 16:33
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM 19:32
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
РБК 07:45
Шоу-бизнес

Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой

Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Рамблер 07:25
Наука

Установлен новый виновник разрушения озонового слоя Земли

Специалистам удалось установить, что содержание радикалов монооксида йода уже зафиксировано достаточно, чтобы истощение озонового слоя выросло на 7%. В целом ученые на соединение йода возложили треть вины за разрушение защитного слоя галогенами.
Газета DAILY 14:32
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Общество

Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным

Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным через Лидию Леонову, проживавшей с главой РПЦ в одной квартире.
Эхо Москвы 23:04
Политика

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

Известия 18:09
Хоккей

Главная шайба ночи. Форсберг повторил супергол Свечникова

Спорт-Экспресс 22:44
Происшествия

Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора

Российская газета 06:22
Хоккей

Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»

Кубань-Информ 06:21
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Наука

Опасный паразит притупляет чувство страха у мышей перед хищниками

T. gondii может заразить любое теплокровное позвоночное животное, в том числе и человека, но его взаимоотношения с кошками особенные.
Машины и Механизмы 17:12
Авто

Skoda расширила список доступного оборудования для своих моделей

Дни24 06:58
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
РИА Новости 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Триполи
Столица Ливии
Столица Ливии, административный центр одноимённого муниципалитета. Население - 1780000 жителей по данным 2007 года. Город расположен на северо-западе страны, на берегу бухты Средиземного моря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное