Политика
Газета.RuСпикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС
Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено. Об этом сообщает телеканал Al Ghad. До этого в Триполи действовал режим прекращения огня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Футбол
Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»
Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Общество
В Японии министр-мужчина впервые возьмет отпуск по уходу за ребенком
Сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми, возглавляющий министерство охраны окружающей среды, станет первым в стране министром-мужчиной, который возьмет отпуск по уходу за ребенком.
Политика
Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения
В мэрии напомнили: день освобождения Варшавы уже несколько лет назад - неофициальная дата.
Армия и оружие
США признали терактом стрельбу на базе ВМС во Флориде
Власти США назвали стрельбу на авиабазе во Флориде, которую 6 декабря 2019 года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии, террористическим актом.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Шоу-бизнес
Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой
Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Наука
Установлен новый виновник разрушения озонового слоя Земли
Специалистам удалось установить, что содержание радикалов монооксида йода уже зафиксировано достаточно, чтобы истощение озонового слоя выросло на 7%. В целом ученые на соединение йода возложили треть вины за разрушение защитного слоя галогенами.
Общество
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным через Лидию Леонову, проживавшей с главой РПЦ в одной квартире.
Хоккей
Главная шайба ночи. Форсберг повторил супергол Свечникова
Происшествия
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора
Хоккей
Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Наука
Опасный паразит притупляет чувство страха у мышей перед хищниками
T. gondii может заразить любое теплокровное позвоночное животное, в том числе и человека, но его взаимоотношения с кошками особенные.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.