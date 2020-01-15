с чего всё началось

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено. Об этом сообщает телеканал Al Ghad. До этого в Триполи действовал режим прекращения огня.

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Экономика Российский министр отказался считать Европу независимой Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

Политика Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.

Энергетика Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Гаджеты AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.

Происшествия В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.

Происшествия В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.

Экономика Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.