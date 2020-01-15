Политика
Газета.RuСпикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС
Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено. Об этом сообщает телеканал Al Ghad. До этого в Триполи действовал режим прекращения огня.
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с чего всё началось
Спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил, что объявленное на прошлой неделе перемирие прервано, а бои за Триполи возобновились.РБКвчера в 18:15
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