с чего всё началось

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено. Об этом сообщает телеканал Al Ghad. До этого в Триполи действовал режим прекращения огня.

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

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