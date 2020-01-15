Политика
Газета.RuСпикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС
Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено. Об этом сообщает телеканал Al Ghad. До этого в Триполи действовал режим прекращения огня.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил, что объявленное на прошлой неделе перемирие прервано, а бои за Триполи возобновились.РБКвчера в 18:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Политика
Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Культура
В Амурском театре драмы новый спектакль ставит иркутский режиссер
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Общество
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
Общество
Владелец девелопера «Гранель» намерен купить сеть ТЦ «Парк Хаус»
Владелец девелоперской компании "Гранель" Ильшат Нигматуллин ведет переговоры о покупке у Atrium European Real Estate сети торговых центров "Парк Хаус", сообщил РБК.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии
Футбол
Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине
Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»
Общество
Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Общество
BMW отказалась от строительства своего завода в России
Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Происшествия
На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Космос
Во время лунного затмения с неба пришел странный радиосигнал
В ночь на субботу земляне наблюдали лунное затмение. Оборудование у Диего было включено, запись шла автоматически.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Игры
VR-устройства от Valve почти полностью раскупили
Полные комплекты VR-устройства Valve Index распроданы во всех странах. Об этом сообщил портал Road to VR.
Авто
Bentley завершает производство седана Mulsanne
Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.