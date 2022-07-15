В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской " Интер РАО ") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского " Энергоатома " по цене 78 долларов за 1 МВт/ч.