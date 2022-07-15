Будьте в Плюсе

Спикер парламента Молдавии Гросу заявил, что власти ищут альтернативные поставки газа

Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок.
Lenta.ru
«Ситуация в стране сложная, но газ в стране будет, правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок», — заявил он.
Lenta.ru
В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч.
РИА Новости
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Власти Молдавии ищут альтернативных поставщиков газа
Live2415:55
Молдавия будет искать альтернативу «Газпрому» — спикер парламента Молдавии
ИА Красная Весна15:24
В Молдавии заявили о поиске альтернативных источников поставок газа
Общественная служба новостей14:21
Правительство Молдавии активно ищет альтернативные газовые поставки
ГЛАС.RU14:29
Правительство Молдавии ищет альтернативные источники поставок газа
Профиль14:29
Спикер парламента Молдавии Гросу заявил, что власти ищут альтернативные поставки газа
Lenta.ru14:39
Спикер парламента Гросу: Молдавия ищет альтернативные поставки газа
РИА Новости14:07

Интересное

Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос»

Президент России Владимир Путин освободил генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от должности, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.
РИА Новости08:26

В Ростовской области неизвестные расстреляли семью с двумя детьми

В Новошахтинске Ростовской области неизвестные преступники расстреляли семью из четырех человек, еще один несовершеннолетний госпитализирован.
REGNUM13:45

Global Times: США обманули Евросоюз, провоцируя вводить новые санкции против России

После обострения кризиса на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры, пишет китайское издание Global Times.
РИА Новости14:17

Иностранные банки не смогут продать свои активы в России

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы и «дочки» в России, пока ситуация с филиалами российских банков за рубежом не улучшится, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Ведомости11:39

Минобороны: ВСУ обстреляли центральный рынок в Славянске для обвинения российских военных

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики (ДНР), чтобы обвинить в этом российских военных.
Lenta.ru15:49

Глава ВГА Запорожья Балицкий подписал указ о выселении на Украину за помощь радикалам

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении на Украину через пункты пропуска граждан, оказывающих помощь террористам и радикальным группировкам типа "Правого сектора"*.
РИА Новости13:32

«Русская весна» сообщила о попадании РСЗО HIMARS в распоряжение Вооруженных сил России

В распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Lenta.ru11:06

Президент Азербайджана Алиев обвинил МО России в невыполнении договоренностей по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минобороны России не выполнило договоренности по обеспечению вывода армянских войск из Карабаха до июня.
Газета.Ru15:24

ВС РФ нанесли удары крылатыми ракетами по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

Армия России нанесла ракетные удары по заводу "Южмаш" (Южный машиностроительный завод) в Днепропетровске, сообщает "Русская Весна".
Banki Loans15:08

Против оппозиционера Леонида Гозмана возбудили уголовное дело

Оппозиционный политик Леонид Гозман, признанный в России СМИ — иностранным агентом, стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве.
BFM.ru15:39