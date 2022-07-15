В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
После обострения кризиса на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры, пишет китайское издание Global Times.
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы и «дочки» в России, пока ситуация с филиалами российских банков за рубежом не улучшится, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики (ДНР), чтобы обвинить в этом российских военных.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении на Украину через пункты пропуска граждан, оказывающих помощь террористам и радикальным группировкам типа "Правого сектора"*.