Политика
Газета.RuСпикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Отмечается, что Соколу перешел мандат Ольги Баталиной.
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В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки
Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Политика
Лукашенко удивился решению России закрыть границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу закрытия границы с Россией, которое инициировала Москва.
Футбол
9 лет назад «Спартак» разгромил «Аякс» в Лиге Европы
17 марта 2011 года «Спартак» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле переиграл «Аякс» со счетом 3:0. Голы в той встрече забили защитник Дмитрий Комбаров (на 21 минуте), а также нападающий Веллитон (на 30 минуте) и полузащитник Алекс (на 54 минуте).
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области
Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
Общество
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Здоровье
ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
Политика
СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Здоровье
Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса
Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
Больничный на время карантина по коронавирусу оформляется дистанционно
На время самоизоляции, которая длится 14 суток, каждый работодатель предоставляет своему работнику оплачиваемый больничный.
Общество
Мишустин поручил изменить оплату больничных на карантине
На оперативном совещании в понедельник Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных для тех, кто находится на карантине.
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины против коронавируса
Ученые работают с реальными штаммами вируса и формируют базу для тестирования вакцины.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Технологии
У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса
Политика
Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»
Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Общество
Киргизия запретила въезд иностранцев
Кыргызстан ввел временный запрет на въезд иностранцев в связи с опасностью проникновения в страну вируса COVID-19.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.