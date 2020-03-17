Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Отмечается, что Соколу перешел мандат Ольги Баталиной.

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Политика Лукашенко удивился решению России закрыть границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу закрытия границы с Россией, которое инициировала Москва.

Футбол 9 лет назад «Спартак» разгромил «Аякс» в Лиге Европы 17 марта 2011 года «Спартак» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле переиграл «Аякс» со счетом 3:0. Голы в той встрече забили защитник Дмитрий Комбаров (на 21 минуте), а также нападающий Веллитон (на 30 минуте) и полузащитник Алекс (на 54 минуте).

Общество Сбербанк начал привлекать к работе осужденных Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.

Общество На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Общество Мишустин поручил изменить оплату больничных на карантине На оперативном совещании в понедельник Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных для тех, кто находится на карантине.

Экономика Индексы США закрылись рекордным обвалом По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

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