Политика
Газета.RuСпикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Отмечается, что Соколу перешел мандат Ольги Баталиной.
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Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников подтвердил, что четвертьфинальный матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесён на неопределённый срок.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
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Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса
Ученые из новосибирского «Вектора» начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.
Здоровье
Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно
Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
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Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
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Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда
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Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Экономика
Туроператоров освободили от выплат в фонды «Турпомощи» в 2020 году
Российские туроператоры в условиях распространения коронавируса до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи".
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Общество
Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве.
Общество
ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
В расписание сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут внесены изменения на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности
Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
Политика
CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Общество
Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесли в Госдуму
Или же по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет граждане РФ смогут выйти на пенсию досрочно.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина
Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне вспышки коронавируса.
Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом
По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
Общество
Власти Китая заявили о массовом завозе коронавируса из-за рубежа
После объявления пандемии коронавируса граждане Китая, находившиеся за границей, начали массово возвращаться на родину.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке
Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.