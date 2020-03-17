Политика

Газета.RuГазета.RuСпикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Отмечается, что Соколу перешел мандат Ольги Баталиной.
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Сергей Михайлович Сокол
Российский политик
Российский политический деятель. Председатель Законодательного собрания Иркутской области с 19 сентября 2018 года.
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