Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Отмечается, что Соколу перешел мандат Ольги Баталиной.

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