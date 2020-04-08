Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportСпиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «какой-то клоунадой»

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране, сообщает РИА "Новости".
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Алексей Спиридонов о коронавирусе: «Все мы когда-то умрем»

Дни2410:37

Волейболист Спиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «клоунадой»

News.ru10:27

Алексей Спиридонов: коронавируса не боюсь, всё равно мы когда-то умрем

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Волейболист Алексей Спиридонов назвал ситуацию с эпидемией коронавируса клоунадой

Piter.tv09:26

Спиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «какой-то клоунадой»

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Спиридонов о коронавирусе: такие строгие меры – клоунада. Мы все равно рано или поздно умрем

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Экс-волейболист «Зенита-Казани»: Не боюсь коронавируса, все рано или поздно умрем

Татар-информ09:49
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Происшествия

Мэр Арзамаса объяснил погоню врачей в «чумных» костюмах за мужчиной

Мэр города Арзамас Нижегородской области Александр Щелоков объяснил видео, на котором врачи скорой помощи в "противочумных" костюмах ловят убегающего от них мужчину: его нужно было поместить на карантин из-за подозрения на коронавирус.
РИА Новости 10:12
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец 09:02
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи удивила жюри шоу «Маска»

Жюри музыкального шоу "Маска" на НТВ оказались шокированы после того, как узнали, кто скрывался под костюмом Тучи.
Piter.tv 06 апреля в 02:23
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Общество

Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» в России онлайн

Организаторы акции «Бессмертного полка» просят россиян воздержаться от участия в шествии 9 мая на улицах городов, сообщается на сайте движения.
Невские Новости 09:46
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Общество

Названы самые яркие симптомы заражения коронавирусом

Основные симптомы заражения коронавирусом назвал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов 8 апреля в эфире телеканала «Звезда».
ИА Красная Весна 07:18
Экономика

Минфин не нашел покупателей на ОФЗ

Спроса на бумаги с плавающим купоном ОФЗ-ПК 29013 с погашением в сентябре 2030 года по приемлемым ценам не оказалось.
Вести.Ru 09:49
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Футбол

Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
Vprognoze.ru вчера в 11:08
Происшествия

15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне

В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Московский Комсомолец 06:48
Армия и оружие

В Китае считают, что Су-57 положит конец господству ВВС США

По мнению экспертов, российский Су-57 и китайский J-20 обладают безграничным потенциалом, способным устранить доминирование Штатов в данной отрасли.
ГЛАС.RU 06:41
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Дерматологи предупреждают о кожном симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa 09:40
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина рассказал о смерти матери

О смерти женщины публике рассказал накануне её сын Никита.
7Дней.ру вчера в 04:00
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили 06 апреля в 22:39
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
Известия 07:47
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

Мостовой поразился озвученным Путиным размерам надбавок врачам

Известный в прошлом игрок Александр Мостовой отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина увеличить зарплаты медработникам на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 10:24
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Студентов и заключенных отправят на уборку урожая

На картошку решили отправить студентов, причем, будущих аграриев – самый молодой и неприхотливый внутренний трудовой резерв, который заодно и наберется практического опыта.
Аргументы недели 10:05
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Кино

Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами

Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
REGNUM 01:40
Общество

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:02
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Технологии

О новом виде мошенничества с банковскими картами предупредили россиян

О новом виде мошенничества с банковскими картами сообщают «РИА Новости», ссылаясь на аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Газета DAILY вчера в 11:18
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