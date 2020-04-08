Коронавирус
ProstoProSportСпиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «какой-то клоунадой»
Известный российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Мэр Арзамаса объяснил погоню врачей в «чумных» костюмах за мужчиной
Мэр города Арзамас Нижегородской области Александр Щелоков объяснил видео, на котором врачи скорой помощи в "противочумных" костюмах ловят убегающего от них мужчину: его нужно было поместить на карантин из-за подозрения на коронавирус.
Общество
Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи удивила жюри шоу «Маска»
Жюри музыкального шоу "Маска" на НТВ оказались шокированы после того, как узнали, кто скрывался под костюмом Тучи.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» в России онлайн
Организаторы акции «Бессмертного полка» просят россиян воздержаться от участия в шествии 9 мая на улицах городов, сообщается на сайте движения.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Названы самые яркие симптомы заражения коронавирусом
Основные симптомы заражения коронавирусом назвал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов 8 апреля в эфире телеканала «Звезда».
Экономика
Минфин не нашел покупателей на ОФЗ
Спроса на бумаги с плавающим купоном ОФЗ-ПК 29013 с погашением в сентябре 2030 года по приемлемым ценам не оказалось.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Футбол
Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
Происшествия
15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне
В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Армия и оружие
В Китае считают, что Су-57 положит конец господству ВВС США
По мнению экспертов, российский Су-57 и китайский J-20 обладают безграничным потенциалом, способным устранить доминирование Штатов в данной отрасли.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Дерматологи предупреждают о кожном симптоме коронавируса
Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина рассказал о смерти матери
О смерти женщины публике рассказал накануне её сын Никита.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Общество
Мостовой поразился озвученным Путиным размерам надбавок врачам
Известный в прошлом игрок Александр Мостовой отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина увеличить зарплаты медработникам на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает "Чемпионат".
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Общество
Студентов и заключенных отправят на уборку урожая
На картошку решили отправить студентов, причем, будущих аграриев – самый молодой и неприхотливый внутренний трудовой резерв, который заодно и наберется практического опыта.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Кино
Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами
Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Технологии
О новом виде мошенничества с банковскими картами предупредили россиян
О новом виде мошенничества с банковскими картами сообщают «РИА Новости», ссылаясь на аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.