Известный российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мэр Арзамаса объяснил погоню врачей в «чумных» костюмах за мужчиной Мэр города Арзамас Нижегородской области Александр Щелоков объяснил видео, на котором врачи скорой помощи в "противочумных" костюмах ловят убегающего от них мужчину: его нужно было поместить на карантин из-за подозрения на коронавирус.

Общество Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.

Общество Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Названы самые яркие симптомы заражения коронавирусом Основные симптомы заражения коронавирусом назвал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов 8 апреля в эфире телеканала «Звезда».

Экономика Минфин не нашел покупателей на ОФЗ Спроса на бумаги с плавающим купоном ОФЗ-ПК 29013 с погашением в сентябре 2030 года по приемлемым ценам не оказалось.

Общество Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Мостовой поразился озвученным Путиным размерам надбавок врачам Известный в прошлом игрок Александр Мостовой отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина увеличить зарплаты медработникам на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает "Чемпионат".

Общество Студентов и заключенных отправят на уборку урожая На картошку решили отправить студентов, причем, будущих аграриев – самый молодой и неприхотливый внутренний трудовой резерв, который заодно и наберется практического опыта.

Кино Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.

Общество Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы «Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.