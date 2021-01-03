Табачные изделия и ароматизированная жидкость для вейпа подорожают на 20% и 23,1% соответственно. Усилия правительства страны по контролю и снижению цен на базовые продукты не остановят ежегодное повышение их стоимости. С 1 января 2021 года в России начнут дорожать некоторые продукты.

Поделиться