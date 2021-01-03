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Первый Севастопольский
Первый Севастопольский 

Спиртное, вино, табак и молоко. На сколько подорожают продукты в 2021 году

Табачные изделия и ароматизированная жидкость для вейпа подорожают на 20% и 23,1% соответственно. Усилия правительства страны по контролю и снижению цен на базовые продукты не остановят ежегодное повышение их стоимости. С 1 января 2021 года в России начнут дорожать некоторые продукты.В источнике
Российская газета
АиФ Карелия
V1.ru
РИА Новости
РБК Санкт-Петербург
Первый Севастопольский
Ульяновская правда
Источник Online
Татарстан Сегодня
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Российская газета

Что будет с ценами на базовые продукты в 2021 году

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