Экономика
ЦарьградСписание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса
С 1 июня в стране начнёт действовать кредитная программа поддержки занятости. Если заёмщик сохранит занятость, то кредит на сохранение рабочих мест он получит право не возвращать.
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Экономика
Bloomberg узнал о планах Центробанка напечатать 1,5 триллиона рублей
Центробанк планирует в мае ввести в банковскую систему 1,5 тлн рублей в виде долгосрочных репо - займ денежных средств под залог ценных бумаг.
Московский Комсомолец 01:47
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Единоборства
Александр Усик ответил на вызов борца на бой без правил
Bookmaker-ratings.ru 10:30
Авто
Компания Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В создании минивэна широкое участие принимали специалисты шведской компании Volvo.
Car.ru 00:02
Общество
Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru 10:30
Политика
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Политика
Путин поручил разработать план восстановления экономики
Жители России могут рассчитывать на рефинансирование долгов и отсрочку налоговых платежей.
ГЛАС.RU 05:22
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Космос
Abell 2384: изгиб перемычки между двумя скоплениями галактик
AstroNews.ru 14:56
Экономика
Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
Здоровье
Запрет на плановую медпомощь и госпитализацию продлили до конца мая
Новый Калининград Запрет на оказание плановой медицинской помощи в регионе продлевается до 31 мая.
Новый Калининград.Ru 12:23
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч человек
"По последним данным, в США количество случаев заражения COVID-19 превысило 1 340 000 человек, 80 087 инфицированных скончались вследствие заражения новым коронавирусом", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец 16:51
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Политика
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
Авто
Новый электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan
Внедорожник на электротяге будет самым мощным в гамме — «топовая» версия сможет бросить вызов Porsche Taycan по динамическим характеристикам, удобству и скорости зарядки, а также по запасу хода.
Тарантас Ньюс 12:55
Наука
Герпес избегает иммунного ответа, чтобы заразить мозг
Ключевым отличием нормального VP1-2 от измененной VP1-2 было то, что в измененной версии отсутствовала способность удалять посттрансляционную модификацию, называемую убиквитин, из других белков внутри клеток-хозяев после того, как он их заразил.
Машины и Механизмы 06:08
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform вчера в 04:10
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений
Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:14
Авто
Новый Volvo XC100 станет полностью электрическим
Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.
Автоновости дня 13:45
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж
В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Здоровье
Трое детей скончались в больнице Нью-Йорка
Информация о кончине детей появилась после конференции с журналистами губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Народные новости вчера в 06:16