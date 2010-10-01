С 1 июня в стране начнёт действовать кредитная программа поддержки занятости. Если заёмщик сохранит занятость, то кредит на сохранение рабочих мест он получит право не возвращать.

Экономика Bloomberg узнал о планах Центробанка напечатать 1,5 триллиона рублей Центробанк планирует в мае ввести в банковскую систему 1,5 тлн рублей в виде долгосрочных репо - займ денежных средств под залог ценных бумаг. 6

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 432

Политика Путин объявил об окончании нерабочего периода Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 4,9K

Общество В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. 8

Авто Компания Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo В создании минивэна широкое участие принимали специалисты шведской компании Volvo.

Политика Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов. 1

Здоровье Запрет на плановую медпомощь и госпитализацию продлили до конца мая Новый Калининград Запрет на оказание плановой медицинской помощи в регионе продлевается до 31 мая.

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч человек "По последним данным, в США количество случаев заражения COVID-19 превысило 1 340 000 человек, 80 087 инфицированных скончались вследствие заражения новым коронавирусом", - сообщают эксперты.

Авто Новый электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan Внедорожник на электротяге будет самым мощным в гамме — «топовая» версия сможет бросить вызов Porsche Taycan по динамическим характеристикам, удобству и скорости зарядки, а также по запасу хода.

Наука Герпес избегает иммунного ответа, чтобы заразить мозг Ключевым отличием нормального VP1-2 от измененной VP1-2 было то, что в измененной версии отсутствовала способность удалять посттрансляционную модификацию, называемую убиквитин, из других белков внутри клеток-хозяев после того, как он их заразил.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин. 141

Авто Новый Volvo XC100 станет полностью электрическим Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.

Шоу-бизнес 27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни. 5

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 76

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Энергетика Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. 77

Здоровье Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом. 795

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 175