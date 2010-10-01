Экономика

ЦарьградЦарьградСписание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

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С 1 июня в стране начнёт действовать кредитная программа поддержки занятости. Если заёмщик сохранит занятость, то кредит на сохранение рабочих мест он получит право не возвращать.
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Списание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Царьград10:01

Зарплатные кредиты, списание налогов, самозанятые и ИП – президент объявил о новых льготах

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