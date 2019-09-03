Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Политика Кремль: дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «Нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.

Футбол «Спартак»: «Хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ» Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Происшествия СК прекратил преследование Жукова по делу о массовых беспорядках Следствие установило непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам в Москве 27 июля 2019 года, в связи с чем уголовное преследование по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки») в отношении него прекращено, а мера пресечения изменена на домашний арест, сообщает пресс-служба СК России.

Транспорт На оранжевой ветке метро произошел сбой Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

Происшествия В Турции девочка из России утонула в бассейне Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Политика Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте Во вторник правительство Джонсона лишилось своего большинства, после того как Консервативную партию покинул депутат Филлип Ли.

Происшествия В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25 Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика США ввели санкции против космического агентства Ирана Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении космических ведомств Ирана.

Теннис Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open В полуфинале US Open Свитолина сыграет против победительницы матча, в котором встретятся Серена Уильямс и Ван Цян.

Происшествия В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.

Общество В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.

Гаджеты Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.

Здоровье Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.

Общество Walmart сократит продажу боеприпасов Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.

Авто Компания Hyundai представила новый хэтчбек Hyundai i10 Южнокорейский автопроизводитель представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.

Политика Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17 Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.