Экономика
РИА НовостиСписок компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
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