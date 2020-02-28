с чего всё началось

Минпромторг внес машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь. Об этом сообщается в соответствующем документе, который опубликован на сайте ведомства.

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

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