Авто

Газета.RuГазета.RuСписок облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Минпромторг внес машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь. Об этом сообщается в соответствующем документе, который опубликован на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей
, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.
Журнал Авто.ру10:34

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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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