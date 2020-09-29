Сегодня, 29 сентября 2020 года, стало известно, что список российских регионов с самым высоким уровнем мошенничества в сфере ОСАГО не изменился по сравнению с данными на 1 апреля текущего года.

С чего всё началось Банк России в своем мониторинге рисков недобросовестных действий в ОСАГО отметил, что по данным за истекший скользящий год (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Ивановская область на фоне улучшающихся показателей (снижение средней выплаты, частоты страховых событий и скользящего коэффициента выплат) переместилась из «желтой» зоны среднего риска стать жертвой мошенничества с ОСАГО в «зеленую» зону с наименьшим риском. Слухи и Факты 22:36