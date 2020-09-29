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Саминвестор
Саминвестор

Список регионов с высоким уровнем мошенничества с ОСАГО не изменился

Сегодня, 29 сентября 2020 года, стало известно, что список российских регионов с самым высоким уровнем мошенничества в сфере ОСАГО не изменился по сравнению с данными на 1 апреля текущего года.В источнике
С чего всё началось
Банк России в своем мониторинге
 рисков недобросовестных действий в ОСАГО отметил, что по данным за истекший скользящий год (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Ивановская область на фоне улучшающихся показателей (снижение средней выплаты, частоты страховых событий и скользящего коэффициента выплат) переместилась из «желтой» зоны среднего риска стать жертвой мошенничества с ОСАГО в «зеленую» зону с наименьшим риском.
Слухи и Факты22:36
Подробнее о событии
Deita.ru

Центробанк заявил о росте мошенничества с ОСАГО

Deita.ru03:15
URA.Ru

Центробанк заявил о росте мошенничества с ОСАГО в пандемию

URA.Ru21:00
Коммерсантъ

Пандемия активизировала «красные зоны» ОСАГО

Коммерсантъ18:03
Ведомости

Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГО

Ведомостивчера в 16:34
Финансовая газета

ЦБ: в Москве, Ульяновской и Ивановской области снизился уровень мошенничества с ОСАГО

Финансовая газетавчера в 06:25
Саминвестор

Список регионов с высоким уровнем мошенничества с ОСАГО не изменился

Саминвесторвчера в 06:15
ПРАЙМ

Названы регионы с самым низким риском мошенничества в ОСАГО

ПРАЙМвчера в 06:03

Путин заявил о «зашкаливающих» хищениях при продаже леса в России

По словам президента, в последнее десятилетие 20 века продукция лесной отрасли сократилась с 18 до 2%. - Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения лесных участков, ну и вообще, жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки, - отметил Путин.
Путин заявил о «зашкаливающих» хищениях при продаже леса в России
Вятка-На-Сети06:02
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Алла Пугачева на видео спела песню для Максима Галкина

Алла Пугачева на видео спела песню для Максима Галкина Бывший муж Алла Пугачевой Филипп Киркоров тогда отказался комментировать личную жизнь Примадонны и вообще заявил, что редко общается с экс-супругой, поэтому не знает, что происходит в ее семье.
Вокруг ТВ05:25
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Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
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