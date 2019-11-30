Общество
REGNUMСписок сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами. Дополненный список будет учитываться правоохранителями с 1 декабря 2019 года.
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Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
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Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале
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Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
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Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
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На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
Происшествия
Автомобиль влетел в людей на остановке в Благовещенске
Автомобиль влетел в группу людей, стоявших на остановке в Благовещенске Амурской области.
Шоу-бизнес
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Общество
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Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Ученые назвали продукты, от которых развивается рак простаты
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Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
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Политика
«За деньгами летали в Монако»: Стали известны «спонсоры» майдана
Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации майдана в Киеве в 2014 году.
Игры
Xbox Game Studios будет выпускать игры для новой консоли каждые три–четыре месяца
Компания стремится использовать растущее число внутренних студий для выпуска большего количества игр на ПК и Xbox.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Все на потом: ради рейтинга Путина власти могут снизить пенсионный возраст и раздать накопленные резервы
По словам экономиста Евгения Гонтмахера, после пенсионной реформы жители России поняли, что «перспектив – нет».
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
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Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.