Общество

REGNUMREGNUMСписок сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря

Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами. Дополненный список будет учитываться правоохранителями с 1 декабря 2019 года.
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